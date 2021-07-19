شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة توضح الإجراءات المتبعة في حال اكتشاف إصابة بـ "كورونا" بين الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الإجراءات المتبعة في حال اكتشاف أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج.

وقال العبدالعالي إنه لا يتم تسجيل أي إصبات متعلقة بكورونا بين الحجاج، والإجراءات والسياسات المتابعة موجودة، ويتم الرصد وتطبيق إجراءات العزل وتفعيل البروتوكلات العلاجية من قبل كوادر مدربة ومؤهلة لذلك.

وأضاف أن الحاج المصاب يتلقى العلاج اللازم و حيث يتم السعي والمساندة لإتمام الحج، والحفاظ على صحة الحجاج.