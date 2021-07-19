شكرا لمتابعة خبر عن نائب وزير الحج يعلن تحضير 1700 حافلة عند مخيمات الحجاج (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أو كافة المناطق في المشاعر المقدسة مهيئة وصحية لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضح أنه سيتم تحضير 1700 حافلة تنطلق الرابعة عصراً عند مخيمات الحجاج، مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية تواكب تحركات الحجاج في المشاعر ويمكن الحاج الانتقال من المسجد إلى جبل الرحمة ومنها إلى المخيم.

وأضاف "سنبدأ الانتقال من مزدلفة إلى منى الساعة 12 بعد منتصف الليل ,وستنطلق القوافل مجدولة بأعداد محددة ، حيث أن كل ساعة ستنطلق فئة من الفئات المحددة إلى المخيمات ثم إلى منشأة الجمرات حتى تكون الحركة سلسة وذات مرونة ونحافظ على التباعد بين الاشخاص".