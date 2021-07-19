شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على طريق "الرياض - الرين" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهد طريق (الرياض - الرين) اليوم الاثنين، هطول أمطارًا غزيرة دفعت مرتادي الطريق إلى تقليل السرعة تجنبًا للحوادث.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جيزان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وأوضح المركز، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقة مكة المكرمة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.