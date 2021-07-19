اخبار السعوديه

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك مملكة البحرين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك مملكة البحرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين، التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من الخير والبركة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا