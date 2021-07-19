شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك مملكة البحرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين، التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من الخير والبركة.