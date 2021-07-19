هيئة الغذاء والدواء: 3 خطوات تحافظ على سلامة اللحوم

الرياض - محمد عبدالله - نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الإثنين، باتباع الضوابط اللازمة للحفاظ على سلامة اللحوم وتخصيص ألواح لتقطيع اللحوم النيئة، منعًا لانتقال الميكروبات المسببة للتسمم الغذائي.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن الحفاظ على سلامة اللحوم يتطلب غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون قبل تقطيع اللحوم وبعده، وتنظيف الأسطح المستخدمة لتظيف اللحوم وتطهيرها قبل الاستعمال وبعده.

وشددت على ضرورة تخصيص لوح تقطيع خاصة باللحوم النيئة وعدم استخدامها للأغذية الجاهزة.

وكانت الهيئة أصدرت دليلًا توعويًّا للتعامل الآمن مع اللحوم أكدت خلاله أن اللحوم قد تتعرض لكثير من أنواع الملوثات، فتكون بيئة صالحة لنمو العديد من الميكروبات، والتي من شأنها نقل أمراض مثل التسمم الغذائي.

وأكدت الهيئة أن اللحوم من الأغذية سريعة الفساد، وتعد بيئة مناسبة لنمو الميكروبات التي تسبب الأمراض المعوية في حالة عدم اتباع الطرق السليمة لحفظها، مشيرة إلى أن علامات فساد اللحوم تشمل تغيرًا في الرائحة أو اللون أو الملمس.