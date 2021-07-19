«المرور السعودي» يتفاعل مع بلاغ حول سيارة تسبب تشوهًا بصريًّا

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل المرور السعودي مع بلاغ حول سيارة مخالفة تسبب تشوهًا بصريًّا بأحد المواقع، وأكد المرور رفع البلاغ إلى القسم المختص.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد إلى حساب «المرور السعودي» بموقع «تويتر»، تساءل فيه أحد المستفيدين عن سيارة مخالفة للنظام وتسبب تشوها بصريا مزعجا وتم تركها منذ أشهر، مشيرًا إلى احتمالية أن تكون غير آمنة.

كان المرور السعودي أكد ضرورة إتباع عدة إجراءات، حال تعطل المركبة بشكل مفاجئ على الطرق العامة، وأولها التوقف بجانب الطريق وإضاءة أنوار المركبة التنبيهية، ووضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى، والاتصال بالطوارئ لطلب المساعدة وتجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة.