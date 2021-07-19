«الأرصاد»: 4 مناطق تتأثر بأمطار رعدية وسيول في أول أيام العيد

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس يوم غد الثلاثاء (أول أيام عيد الأضحى)، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات برد؛ تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

ووفق التقرير، تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: «الباحة، الشرقية، الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة» بينما تنشط الرياح على شمال ووسط وشرق المملكة مما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ويشهد البحرُ الأحمرُ، رياحًا سطحيّة غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالته متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-25 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف إلى متوسط الموج. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة: