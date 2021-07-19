الصحة: 1293 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1453 شخصًا

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1293 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، فيما تمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1453 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 510869، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 492149، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8089 حالة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوزارة، عن إمكانية حجز موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى، فيما لفتت إلى أن المدة المحددة لتلقي الجرعة الثانية من لقاح «كورونا المستجد» هي 42 يومًا.

جاء ذلك ردًا على تساؤل حول الفترة المحددة لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح، حيث قالت الصحة عبر برنامجها «الصحة 937»: بشكل عام يمكن تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بعد 42 يومًا، ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

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