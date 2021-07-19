الصحة: حجز ثاني جرعات لقاح كورونا بعد 3 أسابيع من الأولى

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن إمكانية حجز موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق، اليوم، أن المدة المحددة لتلقي الجرعة الثانية من لقاح «كورونا المستجد» هي 42 يومًا.

وجاء تأكيد الصحة ردًا على تساؤل على حسابها على تويتر حول الفترة المحددة لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح.

وقالت الصحة عبر برنامجها «الصحة 937»: بشكل عام يمكن تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بعد 42 يومًا، ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.