ولي العهد يستقبل الشيخ محمد بن زايد بمطار الملك خالد

الرياض - محمد عبدالله - وصل الرياض، اليوم الإثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال الضيف لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وحضر الاستقبال أيضًا، كل من الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة، عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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