تجهيز 280 متنفسًا عامًا.. وإطلاق 3000 بالون في العيد بالطائف

الرياض - محمد عبدالله - جهزت أمانة الطائف أكثر من ٢٨٠ حديقة ومنتزهًا عامًا بأنحاء المحافظة، لاستقبال الأهالي والزوار والمصطافين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فيما تستعد الأمانة لإطلاق 3000 بالون في سماء المحافظة ابتهاجًا بحلول هذه المناسبة.

وأنهت الإدارة العامة للحدائق والتجميل بوكالة المشاريع برنامجها الإعدادي لموسم الحج وفق خطة العمل المعتمدة من أمين الطائف الدكتور احمد القثامي، وجرى تنفيذ ٣٢٠٠ مهمة عمل في الحدائق والمتنزهات كافة؛ شملت فحص وصيانة شبكة التمديدات الكهربائية وشبكات الري وأعمدة الإنارة والإنارة التجميلية وتجهيز الجلسات والمظلات العائلية وألعاب الأطفال والألعاب الرياضية، كما تمت صيانة النافورات والشلالات المائية والمسطحات الخضراء.

وأوضحت أمانة الطائف، أن برامج الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، شملت الحدائق بشمال وجنوب وشرق وغرب الطائف والهدا والشفا والسيل وحدائق الاحياء، وذلك مواكبة مع الإقبال المتزايد عليها خلال الإجازة.

وأكدت الأمانة، على تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد»؛ حيث تم قياس كثافة الزوار والمرتادين على مدار أوقات العمل، مشيرة إلى أن الاستعدادات شملت أيضًا تجهيز المتنفسات، ومنها (منتزه الردف، ومنتزه الملك عبدالله، وحديقة الجال والعنود أم العراد وحدائق جنوب وشمال الطائف والهدا والشفا وحدائق الأحياء).

كما تم تنفيذ أعمال التزيين وتركيب الاضاءات التجميلية لأعمدة الإنارة، وتزويدها بعبارات التهنئة والترحيب بالزوار، كما ستطلق الأمانة خلال فعاليات الاحتفال بالعيد أكثر من ٣٠٠٠ بالون في سماء الطائف، وتوزيع الهدايا والورود بمصليات العيد وعلى زوار الحدائق والمنتزهات.

ولفتت الأمانة، إلى أنها دعمت أعمال النظافة والإصحاح البيئي بالحدائق والمنتزهات، وتحديد فرق عمل على مدار الساعة للمعالجة الفورية ورفع المخلفات والمتروكات وتهيئة البيئة العامة، إلى جانب تعزيز جهود الرقابة الميدانية على الباعة الجائلين والبسطات العشوائية والمخالفة، ومنع مخالفي الاشتراطات الصحية وعارضي المنتجات الغذائية المجهولة المصدر والأخرى المعرضة للتلوث.

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