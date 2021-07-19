أطلقت وزارة الحج والعمرة بطاقة شعائر الذكية في خطوة نحو تعزيز الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن في حج 1442هـ ضمن رقمنة العمل في مختلف قطاعاتها وإداراتها، سعيًا لتسهيل رحلة الحج، وارتقاءً بخدمة وراحة الحجيج، وذلك بربط العمليات والخدمات ضمن منصة إلكترونية متكاملة. آلية العمل - تقنية اتصال المجال القريب «NFC» - تسمح بقراءة البطاقة عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المشاعر - ميزات مثل: * الاحتفاظ بمعلومات الحجاج الشخصية والسكنية * إرشادهم لسكنهم في المشاعر والتحكم بالدخول إلى المرافق المختلفة * الحد من الحج غير النظامي * اختيار الوجبات اليومية * استقبال تنبيهات مركز التحكم - 4 ألوان - أخضر، أحمر، أصفر، أزرق - يربط حامل البطاقة بالنطاق المكاني الذي يقيم فيه بالمشاعر - يستفاد منها في الدخول من خلال البوابات الذكية - تسجيل معلومات الحاج الصحية واستعراض جداول التفويج



كانت هذه تفاصيل خبر مزايا بطاقة مشاعر الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.