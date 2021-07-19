أمن المنشآت تفرض طوقاً أمنياً على مشعر عرفات

وعملت قوة أمن المنشآت هذا العام بتجهيزات أمنية عالية الدقة تشمل كاميرات ملونة تساعد على رؤية الأسطح العالية والمرتفعة، حيث تسهم في رصد المخالفين غير المصرح لهم في الدخول إلى المشاعر المقدسة عبر كاميرات نهارية وليلية وكذلك حرارية.
وتتحرك دوريات راجلة وعلى درجات نارية وكذلك مركبات مجهزك بأحدث الأجهزة للرقابة والمتابعة، وذلك لتأكد من نظامية العابرين إلى المشاعر المقدسة، ومطابقة التصاريح النظامية للإجراءات والاشتراطات الصحية والوقائية كافة، وضبط الظواهر السلبية المخلة بالأمن وتقديم جميع الخدمات الإنسانية والأمنية للوصول إلى حج آمن من جميع النواحي.
ويقوم ضباط وأفراد أمن المنشآت بمهام أمنية مساندة للأجهزة الأمنية المشاركة ضمن قوات أمن الحج من خلال التمركز والانتشار الأمني، إضافة إلى المهمات الأساسية التي تركز على دعم قوة أمن المنشآت في العاصمة المقدسة والمشاعر للمواقع الدائمة والمؤقتة في موسم للحج.
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