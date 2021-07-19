الفيصل يطمئن على صحة ضيوف الرحمن

يؤدي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، يرافقه نائبه الأمير بدر بن سلطان، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام.

وسيستقبل أمير منطقة مكة المكرمة، في قصر الضيافة بمكة المكرمة، أئمة وخطباء المسجد الحرام، ثم يزور، برفقة نائبه، مركز القيادة والتحكم، التابع لوزارة الصحة، في مستشفى منى الطوارئ، ليطمئن على الحالة الصحية لضيوف الرحمن، ويطلع على الخدمات المقدمة لهم.

عقب ذلك، يتفقد مركز القيادة والسيطرة، التابع للأمن العام، ليطلع على تنفيذ خطط حج هذا العام، ويطمئن على الحالة العامة للحجيج.