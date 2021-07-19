واصلت بلدية «بريمان» الفرعية، التابعة لأمانة محافظة جدة، جولاتها الرقابية، مستهدفة مكافحة الظواهر السلبية، ومعالجة التلوث البيئي والبصري في الطرق الرئيسية وداخل الأحياء. وقد أسفرت الجهود الميدانية عن إزالة 18 من الحظائر والمسالخ المخالفة، بالإضافة إلى مصادرة عدد من رؤوس الأغنام. وأشار رئيس البلدية، تركي الذروي، إلى أن البلدية صادرت، خلال أعمال إزالة الحظائر، 21 رأسا من الأغنام، وسلمتها لإدارة المسالخ، مؤكدا أن فرق الرقابة الميدانية كثفت جولاتها الميدانية في حي «السامر» على طريق الحرمين، لإزالة الظواهر السلبية، ومعالجة مظاهر «التشوه البصري»، ومن ضمنها نظافة الأراضي، حيث تم رفع 15000 طن من مخلفات البناء والهدم.



كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بريمان تصادر 21 رأسا من الأغنام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.