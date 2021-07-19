100 مليون مستفيد من مشروع ترجمة خطبة عرفة

تعددت أعمال ومهام وكالة الترجمة والشؤون التقنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، التي تهدف إلى رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، وتعد ترجمة خطبة عرفة من أبرزها.

بلغ عدد المستفيدين من خدمة أعمال «مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة عرفة وخطب الحرمين الشريفين»، منذ انطلاقته وحتى 1441هـ، أكثر من 35 مليون مستفيد حول العالم عبر المنصات الإلكترونية.

واستهدفت الرئاسة في ترجمة خطبة يوم عرفة من مسجد «نمرة» بمشعر «عرفة» خلال حج هذا العام 100 مليون مستفيد، حيث تم نقل وترجمة الخطبة لجميع المسلمين في أنحاء العالم بـ10 لغات مختلفة (الإنجليزية – الفرنسية – الملايوية – الأردية – الفارسية – الروسية – الصينية – البنغالية – التركية – الهوسا) تحت شعار «نشر الهداية للعالمين»، وذلك من خلال دعم التطبيقات الإلكترونية، ومنصة «منارة الحرمين»، وكذلك الدور الذي تقدمه الوسائل التقنية الحديثة، وعبر ترددات البث عبر الأثير FM في المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة باستخدام أحدث أجهزة البث وأكثرها تطورا على مستوى العالم.