السعودية | “الصحة” تسجل 14 وفاة و1293 إصابة جديدة بـ”كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

سجلت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، 1293 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 510869 حالة.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8089 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1453 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 492149 حالة، لافتة إلى أن هناك 10631 حالة نشطة حالياً، من بينها 1403 حالات حرجة.