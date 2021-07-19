شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية : نجحنا في تطبيق الاجراءات الاحترازية بمسجد نمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها كافة الأجهزة الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن

وزير الشؤون الإسلامية يعلن نجاح خطة الوزارة في مسجد نمرة في يوم عرفة في الحج الاستثنائي

أعلن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ نجاح خطة الوزارة الاحترازية الوقائية بمسجد نمرة بمشعر عرفات التي نفذتها الوزارة فق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، حيث شهدت أروقة المسجد وحرمه انسيابية خلال دخول الحجاج وخروجهم واستماعهم للخطبة وتأديتهم لصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم .

وأكد معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن الوزارة وبحمد الله نجحت في تنظيم وصول الحجاج إلى مسجد نمرة بوقت مبكر صباح اليوم وفق الخطة المعتمدة وكان ولله الحمد بكل انسيابية كبيرة مع تطبيق كافة البروتوكولات الصحية والوقائية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا .

وأوضح معاليه أن اللجان العاملة بمسجد نمرة نظمت دخول الحجاج وفق المسارات المحددة للدخول والخروج من المسجد، مشيرا إلى أن الحجاج بعد أن استمعوا إلى خطبة يوم عرفة وأدوا صلاتي الظهر والعصر معاً غادروا المسجد بيسر وسهولة وفق منظومة من التعليمات التي سهلت على الحجاج انتقالهم من مسجد نمرة إلى مكان إقامتهم في عرفة.

ورفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على مايقدمانه من دعم سخي للوزارة للقيام بواجبها في شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام ، كما وجه معاليه الشكر لكافة اللجان العاملة بقطاعات الوزارة بالحج التي تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم .