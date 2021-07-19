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شكرا لقرائتكم 3 مناطق تسجل 797 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة تتراجع لـ10631 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
3 مناطق تسجل 797 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة تتراجع لـ10631
حالات التعافي 492149 والحالات الحرجة وصلت 1403
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1453) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (492149) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10631) حالة من بينها (1403) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (510869) حالة، توفي منهم (8098) حالة.
توزيع حالات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1293) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 316، منطقة مكة المكرمة 262، المنطقة الشرقية 219، منطقة عسير 129، منطقة جازان 79.
كما سجلت باقي المناطق إصابات متفاوتة حسب الجدول التالي:
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