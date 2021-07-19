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الملك سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

الملك سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.
وأعرب فخامته عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين، على وقوف المملكة مع تونس، وتقديمها مساعدات عاجلة لمواجهة أزمة جائحة .
كما هنأ فخامته خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين، بقرب حلول عيد الاضحى المبارك.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لفخامة الرئيس التونسي على ما أبداه من مشاعر، وبادله – حفظه الله – التهنئة بالعيد المبارك.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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