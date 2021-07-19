الملك سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وأعرب فخامته عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين، على وقوف المملكة مع تونس، وتقديمها مساعدات عاجلة لمواجهة أزمة جائحة كورونا.

كما هنأ فخامته خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين، بقرب حلول عيد الاضحى المبارك.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لفخامة الرئيس التونسي على ما أبداه من مشاعر، وبادله – حفظه الله – التهنئة بالعيد المبارك.

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