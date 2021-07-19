نجاح الخطة الاحترازية والوقائية في مسجد نمرة يوم عرفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجاح خطتها الاحترازية الوقائية في مسجد نمرة في مشعر عرفات، التي تم تنفيذها وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شهدت أروقة المسجد حركة انسيابية خلال دخول الحجاج وخروجهم، واستماعهم للخطبة وتأديتهم لصلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

و بينت الوزارة أنه وبحمد الله نجحت أعمال تنظيم وصول الحجاج إلى مسجد نمرة بوقت مبكر صباح اليوم، وفق الخطة المعتمدة، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية، وفق المسارات المحددة للدخول والخروج من المسجد.



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