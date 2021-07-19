محمد بن مسعود - الدمام - هداج وطويق وضمك وثريا وسلم وسند وخزام الهلال الأحمر سفراء فوق العادة ذكر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي أن المملكة العربية السعودية حباها الله بخدمة ضيوف الرحمن، فكان التوجيه والدعم من قيادتنا الرشيدة بتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق مهمة حفظ الأرواح وسلامة الحجاج.

‏وأعلن الدكتور العويسي انطلاق أسطول ‫هيئة الهلال الأحمر السعودي‬ الجديد لأغلى ضيف وأعظم مهمة وهو هداج وطويق وضمك وثريا وسلم وسند وخزام. وتقدم هيئة الهلال الأحمر السعودي خدماتها في نطاق عرفات ومزدلفة والإسناد لموسم حج 1442هـ بقوى عاملة بلغت 96 و12 مركزاً إسعافياً وطبيبين. وتشارك الهيئة في عرفات ومزدلفة بـ48 متطوعاً و7 أخصائيين و12 مشرفاً و42 سيارة إسعافية و42 فرقة إسعافية. يُذكر أن رئيس الهيئة الدكتور جلال العويسي قد دشن عربة مركز القيادة المتنقلة للأحداث الطارئة (ثريا). 19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 03:57 PM هداج وطويق وضمك وثريا وسلم وسند وخزام الهلال الأحمر سفراء فوق العادة "سفراء الحياة في الحج".. معدات وتجهيزات عملاقة لخدمات إسعافية براقة "سفراء الحياة في الحج".. معدات وتجهيزات عملاقة لخدمات إسعافية براقة ذكر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي أن المملكة العربية السعودية حباها الله بخدمة ضيوف الرحمن، فكان التوجيه والدعم من قيادتنا الرشيدة بتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق مهمة حفظ الأرواح وسلامة الحجاج.

‏وأعلن الدكتور العويسي انطلاق أسطول ‫هيئة الهلال الأحمر السعودي‬ الجديد لأغلى ضيف وأعظم مهمة وهو هداج وطويق وضمك وثريا وسلم وسند وخزام. وتقدم هيئة الهلال الأحمر السعودي خدماتها في نطاق عرفات ومزدلفة والإسناد لموسم حج 1442هـ بقوى عاملة بلغت 96 و12 مركزاً إسعافياً وطبيبين. وتشارك الهيئة في عرفات ومزدلفة بـ48 متطوعاً و7 أخصائيين و12 مشرفاً و42 سيارة إسعافية و42 فرقة إسعافية. يُذكر أن رئيس الهيئة الدكتور جلال العويسي قد دشن عربة مركز القيادة المتنقلة للأحداث الطارئة (ثريا). الكلمات المفتاحية ، "سفراء الحياة في الحج".. معدات وتجهيزات عملاقة لخدمات إسعافية براقة ،

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