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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.
وأعرب "سعيد" عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين، على وقوف المملكة مع تونس، وتقديمها مساعدات عاجلة لمواجهة أزمة جائحة كورونا.
كما هنأ، خلال الاتصال، خادم الحرمين الشريفين، بقرب حلول عيد الاضحى المبارك.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره للرئيس التونسي على ما أبداه من مشاعر، وبادله التهنئة بالعيد المبارك.
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 03:55 PM
"سعيد" شكر المملكة على المساعدات في مواجهة الجائحةخادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.
وأعرب "سعيد" عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين، على وقوف المملكة مع تونس، وتقديمها مساعدات عاجلة لمواجهة أزمة جائحة كورونا.
كما هنأ، خلال الاتصال، خادم الحرمين الشريفين، بقرب حلول عيد الاضحى المبارك.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره للرئيس التونسي على ما أبداه من مشاعر، وبادله التهنئة بالعيد المبارك.
، خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي ،
المصدر : الخليج 365
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