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بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صباح اليوم، تفعيل تطبيق خدمات الحج على الأجهزة الذكية، والذي يحتوي التطبيق على أيقونة تعليم مناسك الحج خطوة بخطوة مع إمكانية إرسال إشعارات لأعمال كل يوم، وخدمة سؤال وجواب في الحج مع إمكانية السؤال بالاتصال على الهاتف المجاني للتوعية الإسلامية في الحج.
ويوفر التطبيق مكتبة إلكترونية تحوي أكثر من ثلاثة آلاف مادة بـ45 لغة، وإمكانية التواصل مع الوزارة لتقديم المقترحات والشكاوى، واستعراض قنوات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة ما يُبث من خلالها من برامج إرشادية للحجاج.
وتأتي هذه البرامج والتقنيات في إطار مواكبة وزارة الشؤون الإسلامية لرؤية المملكة 2030 عبر توظيف التقنية في الحج، وإيصال رسالتها بكل يُسر وسهولة إلى كل حاج.
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 03:50 PM
يحوي أيقونة تعليم مناسك الحج.. مع إرسال إشعارات لأعمال كل يوم"الشؤون الإسلامية" تفعّل تطبيق خدمات الحج الإلكترونية.. تعرّف عليه
بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صباح اليوم، تفعيل تطبيق خدمات الحج على الأجهزة الذكية، والذي يحتوي التطبيق على أيقونة تعليم مناسك الحج خطوة بخطوة مع إمكانية إرسال إشعارات لأعمال كل يوم، وخدمة سؤال وجواب في الحج مع إمكانية السؤال بالاتصال على الهاتف المجاني للتوعية الإسلامية في الحج.
ويوفر التطبيق مكتبة إلكترونية تحوي أكثر من ثلاثة آلاف مادة بـ45 لغة، وإمكانية التواصل مع الوزارة لتقديم المقترحات والشكاوى، واستعراض قنوات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة ما يُبث من خلالها من برامج إرشادية للحجاج.
وتأتي هذه البرامج والتقنيات في إطار مواكبة وزارة الشؤون الإسلامية لرؤية المملكة 2030 عبر توظيف التقنية في الحج، وإيصال رسالتها بكل يُسر وسهولة إلى كل حاج.
، "الشؤون الإسلامية" تفعّل تطبيق خدمات الحج الإلكترونية.. تعرّف عليه ،
المصدر : الخليج 365
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