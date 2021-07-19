محمد بن مسعود - الدمام - بفيديو جديد تم بثّه اليوم بث تلفزيون إثيوبيا ووكالة الأنباء الرسمية، فيديو جديدًا لعملية الملء الثاني لسد النهضة التي أعلن عنها اليوم. وشارك وزير المياه والري الإثيوبي ومسؤولون حكوميون في عملية الإعلان عن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة من موقع السد. 19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 03:39 PM بفيديو جديد تم بثّه اليوم رسميًّا.. إثيوبيا تنهي الملء الثاني لسد النهضة رسميًّا.. إثيوبيا تنهي الملء الثاني لسد النهضة بث تلفزيون إثيوبيا ووكالة الأنباء الرسمية، فيديو جديدًا لعملية الملء الثاني لسد النهضة التي أعلن عنها اليوم. وشارك وزير المياه والري الإثيوبي ومسؤولون حكوميون في عملية الإعلان عن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة من موقع السد. الكلمات المفتاحية ، رسميًّا.. إثيوبيا تنهي الملء الثاني لسد النهضة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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