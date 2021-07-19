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الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني

هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين باليمن والبركات.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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