الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين باليمن والبركات.

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