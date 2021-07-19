الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس المصري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين، التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والتقدم.

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