حجاج بيت الله الحرام يبتهلون بالدعاء فوق جبل الرحمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

يجتهد ضيوف الرحمن في الدعاء والابتهال على الله فوق صعيد عرفات في يوم الحج الأكبر.

ولا يزال ضيوف الرحمن يتوافدون إلى صعيد عرفات اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما استمعوا إلى خطبة عرفة التي ألقاها عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ بندر بليلة.

صيانة وتهيئة جبل الرحمة

هيّأت أمانة العاصمة المقدسة منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات، من خلال صيانة الساحة المحيطة بالجبل المنفّذة بواسطة البلاط الخرساني (إنترلوك) التي تقدر مساحتها بـ 55 ألف متر مربع، وصيانة أعمدة الإنارة، والتي يبلغ عددها 32 عمودًا وبرجًا و200 فانوس إضاءة بتقنية LED.

طريق المشاة في المشاعر المقدسة

كما تم تهيئة طريق المشاة الرابط بين مشعري عرفات ومزدلفة، وصولًا إلى مشعر منى بمنظومة خدمات متكاملة، وبنى تحتية متطورة بأفضل المعايير العالمية التي تضمن الاستفادة منه بالشكل المطلوب أثناء تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.

ويتكون طريق المشاة من 4 مسارات بإجمالي طول 25 كم، ويحتوي على بلاط خرساني (إنترلوك) تقدر مساحته الإجمالية بـ 500 ألف متر مربع، كما تم تركيب 1000 مقعد للجلوس على جنبات الطريق.

ويشتمل الطريق على 430 برجًا وعمودًا للإنارة و1200 كشَّاف، وروعي في تنفيذ الطريق تجانس الألوان، إضافةً إلى انسيابية الحركة، لتسهيل عبور العربات، كما يشتمل الطريق على ممرٍ خاص للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير أداء الحجاج لنسكهم.



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