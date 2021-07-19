ضيوف الرحمن يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

وسط إجراءات تنظيمية واحترازية يستمر توافد حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة اقتداءً بسُنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

وكان ضيوف الرحمن قد أدوا صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة بمشعر عرفات اليوم.

توافد الحجيج على مشعر عرفات

وقد ألقى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، خطبة عرفة – قبل الصلاة – استهلها بحمد الله والثناء عليه.

وأكد خطيب المسجد الحرام أن من الإحسان السعي إلى سلامة العباد واستقرار البلاد وتمكين الناس من أداء مهامهم وأعمالهم مع صيانة دمائهم وأموالهم والالتزام بالأنظمة وطاعة ولاة الأمر في غير معصية.

ودعا المسلمين إلى تقوى الله وامتثال أوامره للفوز فوزًا عظيمًا والفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى ” وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ “، وقوله سبحانه في كتابه الكريم ( إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ) ، وقوله تعالى ( إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) .



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