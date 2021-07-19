لقطات من أداء الحجيج صلاتي الظهر والعصر قصرًا في مسجد نمرة بمشعر عرفات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - واس

امتلأت جنبات مسجد نمرة في مشعر عرفات الذي تبلغ مساحته ( 110 ) آلاف متر مربع والساحات المحيطة به التي تبلغ مساحتها ثمانية آلاف متر مربع بضيوف الرحمن الذين أدوا صلاتي الظهر والعصر قصرًا في يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة.

وقد ألقى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة ، خطبة عرفة – قبل الصلاة – استهلها بحمد الله والثناء عليه .

ودعا المسلمين إلى تقوى الله وامثال أوامره للفوز فوزا عظيما والفلاح في الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى ” وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ” ، وقوله سبحانه في كتابه الكريم ( إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ) ، وقوله تعالى ( إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) .



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