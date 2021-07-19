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لقطات من أداء الحجيج صلاتي الظهر والعصر قصرًا في مسجد نمرة بمشعر عرفات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

لقطات من أداء الحجيج صلاتي الظهر والعصر قصرًا في مسجد نمرة بمشعر عرفات

خطيب عرفة أكد أن من الإحسان السعي إلى سلامة العباد واستقرار البلاد

متابعات الخليج 365 - واس

امتلأت جنبات مسجد نمرة في مشعر عرفات الذي تبلغ مساحته ( 110 ) آلاف متر مربع والساحات المحيطة به التي تبلغ مساحتها ثمانية آلاف متر مربع بضيوف الرحمن الذين أدوا صلاتي الظهر والعصر قصرًا في يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة.

وقد ألقى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة ، خطبة عرفة – قبل الصلاة – استهلها بحمد الله والثناء عليه .

ودعا المسلمين إلى تقوى الله وامثال أوامره للفوز فوزا عظيما والفلاح في الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى ” وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ” ، وقوله سبحانه في كتابه الكريم ( إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ) ، وقوله تعالى ( إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) .

 

لقطات من أداء الحجيج صلاتي الظهر والعصر قصرًا في مسجد نمرة بمشعر عرفات - متابعات الخليج 365

لقطات من أداء الحجيج صلاتي الظهر والعصر قصرًا في مسجد نمرة بمشعر عرفات - متابعات الخليج 365

خطبة عرفة الإحسان

خطبة عرفة الإحسان

لقطات من أداء الحجيج صلاتي الظهر والعصر قصرًا في مسجد نمرة بمشعر عرفات - متابعات الخليج 365 خطبة عرفة الإحسان خطبة عرفة الإحسان
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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