175 ألف برج وعمود إنارة تضيء سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - واس

رفعت أمانة العاصمة المقدسة من جاهزية وكفاءة شبكة الإنارة في موسم حج هذا العام 1442هـ وجنّدت طاقاتها وإمكاناتها كافة لخدمة الحجاج، والتي يبلغ عددها الإجمالي (175.000) برج وعمود إنارة، إلى جانب تهيئة الطرق الرابطة بين المشاعر المقدسة (منى – عرفات – مزدلفة) بعدد (800) برج وعمود إنارة و(2000) كشافٍ وفانوس.

إنارة المشاعر المقدسة

كما تم توفير (28) صارياً للإنارة لدعم الجهات الخدمية المشاركة في أعمال الحج ولأعمال الطوارئ، وقد وضعت أمانة العاصمة المقدسة خطة تشغيلية متكاملة لتشغيل وصيانة شبكة الإنارة من خلال تسخير(8) فرق صيانة، تعمل على مدار الساعة مزودة بـ (160) مهندساً وفنياً وعاملاً و (71) معدةً، بالتنسيق المستمر والمتواصل مع الشركة السعودية للكهرباء، لدعم الطاقة الكهربائية لشبكات الإنارة.

صيانة الإنارة بمكة المكرمة

ويقوم بالإشراف على صيانة الإنارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة جهاز فني متكامل من مهندسين ومشرفين يقومون بالمتابعة الإدارية والميدانية لجميع ما يتعلق بشبكة الإنارة،

وتأتي تلك الجهود في إطار حرص المملكة على تحقيق موسم ناجح للحج بجميع مراحله، وعلى مستوى كل القطاعات، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، وتسخير جميع الإمكانات والسبل من أجل ضمان أداء المناسك بسهولةٍ ويسر.

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