السعودية | بهذا المسجد.. يصلي الحجاج الظهر والعصر جمعاً في عرفة

شكرا لقرائتكم بهذا المسجد.. يصلي الحجاج الظهر والعصر جمعاً في عرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تطلق منارات مسجد "نمرة" على صعيد عرفات الأذان لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، بعد أن يستمعوا إلى خطبة الوقوف بعرفة، اقتداء بالرسول الكريم، بعد أن أكملت كافة جهات الاختصاص استعداداها في تهيئة مرافق المسجد، عبر خطة تنفيذية دقيقة، تضمن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ومراعاة التدابير الوقائية، حفاظا على سلامة الحجاج.

ويعد مسجد نَمِرة من أهم المعالم التاريخية في مشعر عرفات، وبني المسجد في الموضع الذي خطب فيه الرسول الكريم حجة الوداع، أول عهد الخلافة العباسية، في منتصف القرن الثاني الهجري، ويقع إلى الغرب من المشعر، وجزء من غرب المسجد في وادي عرنة، وهو وادي من أودية مكة المكرمة الذي نهى عليه الصلاة والسلام من الوقوف فيه، حيث قال النبي الكريم: (وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة)، وبطن وادي عرنة ليس من عرفة، ولكنه قريب منه.

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جانب من العمارة الإسلامية في هوية المسجد

تشييد المسجد

شيد المسجد في المرة الأولى منتصف القرن الثاني الهجري على الأرجح، وحظي باهتمام خلفاء وسلاطين وأمراء المسلمين، حيث عمره الجواد الأصفهاني عام 559هـ وأجريت له في العصر المملوكي عمارتان مهمتان، وتعد الأفخم والأكثر جمالاً وإتقاناً في ذلك الحين، ثم جددت عمارته في العهد العثماني عام 1272هـ ، إلا أنه شهد في عهد الدولة السعودية أضخم توسعاته ليصبح بذلك ثاني أكبر مسجد بمنطقة مكة المكرمة من ناحية المساحة بعد المسجد الحرام.

محراب ومنبر مسجد نمرة

توسيعات المسجد على مر التاريخ

وشهد مسجد نمرة أكبر توسعة له في التاريخ في العهد السعودي بتكلفة 237 مليون ريال، وأصبح طوله من الشرق إلى الغرب 340 متراً وعرضه من الشمال إلى الجنوب 240 مترا ومساحته أكثر من 110 آلاف متر مربع وتوجد خلف المسجد مساحة مظللة تقدَّر مساحتها بـ 8000 متر مربع.

ويستوعب المسجد نحو 350 ألف مصلٍ، وله ست مآذن وارتفاع كل مئذنة منها 60 مترا وله ثلاث قباب و10 مداخل رئيسية تحتوي على 64 باباً وفيه غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة وصلاتي الظهر والعصر ليوم عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية.

أحد ابواب المسجد

خدمة "واي فاي" في مسجد نمرة

وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمة "واي فاي" لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة في مشعر عرفات ضمن الخدمات التقنية التي اعتمدتها في خطة الحج لهذا العام، لتمكين الحجاج من الاستفادة من منصاتها الرقمية.

وتتيح الخدمة للحجاج خلال تواجدهم بمسجد نمرة تصفح خدمات الوزارة الإلكترونية للحجاج وتحميلها على الأجهزة الذكية من خلال "واي فاي" بدون الحاجة إلى الإنترنت وبسرعة عالية.

وتهدف وزارة الشؤون الإسلامية عبر إطلاق هذه الخدمة إلى تحقيق الاستفادة في زيادة وعي الحاج في أمور دينه وحجه، ويحقق التوعية عن بعد، حيث تأتي متوافقة مع الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية من فيروس كورونا.

يذكر أن من أهم الخدمات التي يستفيد منها الحجاج؛ تحميل كتب المكتبة الالكترونية الإسلامية من إصدارات الوزارة وبـ45 لغة حيث تحتوي على 3000 مادة علمية شرعية، والأسئلة الشائعة في الحج مع إجابتها، التي توفر على الحاج عناء البحث عن إجاباتها، مع مشاهدة فيديوهات توعوية وإرشادية من إنتاج الوزارة، وعرض الرسائل الإرشادية والتوعوية فيما يخص الحاج وتوعيته الفكرية والعلمية.