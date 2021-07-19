- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كشف مدير مشروع تبريد مناخ المشاعر المقدسة الذي يندرج تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ في تصريح لـ"الخليج 365"؛ أن إجمالي كمية المياه المستهلكة في تبريد مناخ مشعر عرفات تتجاوز الـ5 آلاف متر مكعب.
وفي التفاصيل قال مدير المشروع الدكتور محمد معجوز: مشروع تبريد مناخ المشاعر المقدسة يندرج تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقد تم إنشاؤه عام ١٤١٢هـ بمشعر عرفات، ثم تبعه مشعر مزدلفة ثم منى، ثم الحرم المكي الشريف.
وأضاف الدكتور معجوز أن المشروع يهدف إلى خفض حرارة الجو من ٣ إلى ١٠ درجات مئوية، وإخماد الغبار المتطاير، وإخماد الأدخنة الناتجة من حركة الباصات، وتوليد ذرات الأوزون في الجو، وتهيئة المناخ للحجاج لإتمام نسكهم.
وأشار معجوز إلى أن المشروع في عرفات يغطي حوالي ٧٥٪، ومزدلفة طرق المشاة ٨٥٪، ومشعر منى بنسبة ٨٠٪. ومصدر المياه من شركة المياه الوطنية وهي محلاة وعذبة، وعدد البخاخات الرذاذية في مشعر عرفة ١٧٥٠٠ بخاخ، واستهلاك المياه في الساعة ٥٦٧ مترًا مكعبًا، وإجمالي كمية المياه المستهلكة ٥٦٧٠ مترًا مكعبًا في اليوم.
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 02:44 PM
يخفض حرارة الجو من ٣ إلى ١٠ درجات.. و"معجوز" يكشف تفاصيله لـ"الخليج 365"ما لا تعرفه عن مشروع تبريد مناخ المشاعر.. وهذا ما يستهلكه مشعر عرفات
كشف مدير مشروع تبريد مناخ المشاعر المقدسة الذي يندرج تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ في تصريح لـ"الخليج 365"؛ أن إجمالي كمية المياه المستهلكة في تبريد مناخ مشعر عرفات تتجاوز الـ5 آلاف متر مكعب.
وفي التفاصيل قال مدير المشروع الدكتور محمد معجوز: مشروع تبريد مناخ المشاعر المقدسة يندرج تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقد تم إنشاؤه عام ١٤١٢هـ بمشعر عرفات، ثم تبعه مشعر مزدلفة ثم منى، ثم الحرم المكي الشريف.
وأضاف الدكتور معجوز أن المشروع يهدف إلى خفض حرارة الجو من ٣ إلى ١٠ درجات مئوية، وإخماد الغبار المتطاير، وإخماد الأدخنة الناتجة من حركة الباصات، وتوليد ذرات الأوزون في الجو، وتهيئة المناخ للحجاج لإتمام نسكهم.
وأشار معجوز إلى أن المشروع في عرفات يغطي حوالي ٧٥٪، ومزدلفة طرق المشاة ٨٥٪، ومشعر منى بنسبة ٨٠٪. ومصدر المياه من شركة المياه الوطنية وهي محلاة وعذبة، وعدد البخاخات الرذاذية في مشعر عرفة ١٧٥٠٠ بخاخ، واستهلاك المياه في الساعة ٥٦٧ مترًا مكعبًا، وإجمالي كمية المياه المستهلكة ٥٦٧٠ مترًا مكعبًا في اليوم.
، ما لا تعرفه عن مشروع تبريد مناخ المشاعر.. وهذا ما يستهلكه مشعر عرفات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ما لا تعرفه عن مشروع تبريد مناخ المشاعر.. وهذا ما يستهلكه مشعر عرفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.