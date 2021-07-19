، أكثر من 175 ألف برج إنارة تضيء سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ،

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رفعت أمانة العاصمة المقدسة من جاهزية وكفاءة شبكة الإنارة في موسم حج هذا العام 1442هـ وجنّدت طاقاتها وإمكاناتها كافة لخدمة الحجاج، والتي يبلغ عددها الإجمالي (175.000) برج وعمود إنارة، إلى جانب تهيئة الطرق الرابطة بين المشاعر المقدسة (منى - عرفات - مزدلفة) بعدد (800) برج وعامود إنارة و(2000) كشافٍ وفانوس.
كما تم توفير 28 صارياً للإنارة لدعم الجهات الخدمية المشاركة في أعمال الحج ولأعمال الطوارئ، وقد وضعت أمانة العاصمة المقدسة خطة تشغيلية متكاملة لتشغيل وصيانة شبكة الإنارة من خلال تسخير8 فرق صيانة، تعمل على مدار الساعة مزودة بـ160 مهندساً وفنياً وعاملاً و71 معدةً، بالتنسيق المستمر والمتواصل مع الشركة السعودية للكهرباء، لدعم الطاقة الكهربائية لشبكات الإنارة.
ويقوم بالإشراف على صيانة الإنارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة جهاز فني متكامل من مهندسين ومشرفين يقومون بالمتابعة الإدارية والميدانية لجميع ما يتعلق بشبكة الإنارة.
وتأتي تلك الجهود في إطار حرص المملكة على تحقيق موسم ناجح للحج بجميع مراحله، وعلى مستوى كل القطاعات، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، وتسخير جميع الإمكانات والسبل من أجل ضمان أداء المناسك بسهولةٍ ويسر.
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 02:33 PM
أمانة العاصمة المقدسة رفعت جاهزيتها وجنّدت طاقاتها وإمكاناتها لخدمة الحجاجأكثر من 175 ألف برج إنارة تضيء سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
رفعت أمانة العاصمة المقدسة من جاهزية وكفاءة شبكة الإنارة في موسم حج هذا العام 1442هـ وجنّدت طاقاتها وإمكاناتها كافة لخدمة الحجاج، والتي يبلغ عددها الإجمالي (175.000) برج وعمود إنارة، إلى جانب تهيئة الطرق الرابطة بين المشاعر المقدسة (منى - عرفات - مزدلفة) بعدد (800) برج وعامود إنارة و(2000) كشافٍ وفانوس.
كما تم توفير 28 صارياً للإنارة لدعم الجهات الخدمية المشاركة في أعمال الحج ولأعمال الطوارئ، وقد وضعت أمانة العاصمة المقدسة خطة تشغيلية متكاملة لتشغيل وصيانة شبكة الإنارة من خلال تسخير8 فرق صيانة، تعمل على مدار الساعة مزودة بـ160 مهندساً وفنياً وعاملاً و71 معدةً، بالتنسيق المستمر والمتواصل مع الشركة السعودية للكهرباء، لدعم الطاقة الكهربائية لشبكات الإنارة.
ويقوم بالإشراف على صيانة الإنارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة جهاز فني متكامل من مهندسين ومشرفين يقومون بالمتابعة الإدارية والميدانية لجميع ما يتعلق بشبكة الإنارة.
وتأتي تلك الجهود في إطار حرص المملكة على تحقيق موسم ناجح للحج بجميع مراحله، وعلى مستوى كل القطاعات، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، وتسخير جميع الإمكانات والسبل من أجل ضمان أداء المناسك بسهولةٍ ويسر.
، أكثر من 175 ألف برج إنارة تضيء سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
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