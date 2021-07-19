شكرا لمتابعة خبر عن أبناء مطوّف توفي إثر إصابته بكورونا ينفذون وصيته ويخدمون الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قرر أبناء مطوّف سعودي بارز، عمل في خدمة الحجاج الأجانب نحو 30 عاما وتوفي جراء كورونا ، أن يخدمون الحجاج تنفيذاً لوصيته.

وقال ابنه إنّ والده أوصاه قبل وفاته قائلا "إذا حدث لي شيء عليك أن تكمل وأشقاؤك عمل الحج وتقفوا يدا واحدة لخدمة الحجاج".

وأضاف الشاب "قررنا جميعا العمل هذا العام لأول مرة لخدمة الحجاج تخليدا لذكرى الوالد" الذي توفي في أغسطس عن 52 عاما تاركا ستة أبناء وابنتين.

وتابع إنّ والده "أُدخل العناية المركزة وظل يعاني مضاعفات متعددة لكنه لم يستيقظ من الغيبوبة المصاحبة لكورونا والتي قضت على أغلب وظائف جسده".

ويذكر أن في رمضان الفائت الذي بدأ في ابريل، تطوع ماجد وأشقاؤه في جمعية "هدية الحاج والمعتمر" بمكة لخدمة المعتمرين والسير على نهج والدهم.