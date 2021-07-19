شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حاج يغالب دموعه ويعبر عن فرحته بعد خطبة عرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعرب حاج عن فرحته ومشاعره بعد تأديته لصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في يوم عرفة؛ حيث ظهر وهو يغالب دموعه تأثرًا.

وقال الحاج أنهم وجدوا اليوم كل خير وتيسيرًا للأمور عليهم خلال عمليات التفويج واتباع للإجراءات الاحترازية التي تحفظ سلامة حجاج بيت الله الحرام، مثنيًا على الاستقبال والمعاملة الحسنة التي وجدوها في المشاعر المقدسة.

ووجه الحاج رسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - ودعا لهما بالتوفيق والسداد، كما دعا بالقبول وصلاح الأحوال لجميع المسلمين.