شكرا لمتابعة خبر عن عادة قديمة لنساء مكة مع الرجال المتخلفين عن الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

التزمت نساء مكة المكرمة بعادة قديمة مع الرجال المتخلفين عن الحج يومي التروية وعرفة، وذلك بترديد الأهازيج وعبارة شهيرة منذ القدم.

ويذهب الرجال إلى المشاعر المقدسة بدءا من يوم التروية، وكانت مكة المكرمة تخلو من الرجال في يوم عرفة، وحينها يخرج النساء لحراسة الأحياء والمنازل، وإذا شاهدوا رجلاً تخلف عن الحج بغير عذر المرض يعيبوا عليه بقاءه في مكة المكرمة.

وتردد النساء حينها الأهزوجة الخاصة بهذا اليوم "يا قيسنا يا قيس الناس حجوا.. وأنت قاعد ليش؟ لليلة نفرة قوم اذبح لك تيس.. قوم روح لبيتك.. قوم اخبز لك عيش".

وتعد أحياء جرول وأجياد والمسفلة والغزة وشعب عامر وريع بخش والجودرية والملاوي من أحياء مكة المكرمة التي اشتهرت قديماً بعادة القيس والخليف.