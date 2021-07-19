شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تخصص مستشفى شرق عرفات لحالات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة حمد فيحان، اليوم الاثنين، أن مشعر عرفات يضم مستشفيين، مستشفى شرق عرفات الذي تم تخصيصه في موسم حج هذا العام 1442 لحالات كورونا، ومستشفى جبل الرحمة.

وأشار حمد فيحان إلى أنه في حال الاشتباه بأي إصابة يتم عزلها من قبل أي منشأة صحية، ومن ثم إحالتها إلى مستشفى شرق عرفات، الذي يعمل به أكثر من 180 من الممارسين الصحيين والكوادر الفنية والإدارية، مضيفًا: "وهناك غرف للعزل إذا كان هناك أي اشتباه لا قدر الله بأحد الأوبئة سواء كورونا المستجد (كوفيد-19) أو أي أمراض أخرى قد تصنف من الأمراض الوبائية" .

وقال أن مستشفى جبل الرحمة فيحتوي على 77 سريرا، منها 17 سريرا للعناية المركزة، إضافة إلى قاعات ضربات حرارة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، فضلًا عن أقسام متنوعة وغرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات في حال دعت الحاجة لاستخدامها، كما يضم أقسام المختبر والأشعة والصيدلية، متابعًا: "الوضع بشكل عام جيد ومطمئن ولم نسجل أي حالة تؤثر على الصحة العامة" .