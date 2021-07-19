شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طوافة نسائية تروي حكاية 60 عاما في خدمة حجاج الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

روت الطوافة النسائية سعدية، حكاية 60 عامًا قضتها في خدمة حجاج الخارج، مؤكدة أن الحج شيء عظيم بالنسبة لهم في الطوافة كما أنهم يشتاقون للحجاج الذين يتمسك البعض منهم ممن لم يستطع القدوم في ظل ظروف الجائحة بالتواصل معهم.

وأوضحت الطوافة سعدية، أن كل عملهم كان في الطوافة وخدمة حجاج بيت الله الحرام، لافتة إلى أن مهمة الطوافة النسائية هي استقبال الحجاج من النساء، فيما تعلمت عدة لغات ساعدتها في التواصل مع الحجاج حتى بعد انتهاء فريضة الحج، بحسب برنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية" .

وقالت أنهم يتحدثون اللغة الهندية والبنغالية ويتواصلون مع حجاج في لندن وأمريكا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وذهبوا لزيارة البعض، مؤكدة أن التحدث بلغة الحاج يشعر بالراحة حينما يجدك تتحدث بلغته.