شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏دموع حجاج بيت الله الحرام تمتزج بزخات المطر في صعيد عرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وسط أجواء إيمانية خاشعة وبكاء حجاج بيت الله الحرام، وتضرعهم إلى مولاهم سقطت زخات المطر على صعيد عرفة .

وأكد الحجاج أن المملكة وفرت كل سبل الراحة لتنظيم حج آمن، من أول ركوب الباصات حيث يكون برفقتهم قائد صحي ، كما تم تطبيق كافة البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المعنية لضمان سلامتهم.

وأضاف الحجاج أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة والخدمات التي تقدمها لهم ممتازة والإنسان يعجز عن وصفها.

كما ردد الحجاج عبارات الشكر للملكة والقادة قائلين"الله يعز المملكة الله يعز الملك سلمان الله يعز ولي العهد محمد بن سلمان ".

وأثنى الحجاج على جميع الجهات بالمملكة التي شاركت في تنظيم الحج وعلى الانجاز وتوفير كل سبل الراحة والأمان، مؤكدين أنهم يشعرون بطمأنينة وفرح .

يذكر أن حجاج بيت الله الحرام وصلوا إلى مسجد نمرة بمشعر عرفات، في أجواء إيمانية، وسط خدمات متكاملة قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والجهات المختصة الأخرى.

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية أنها قامت عبر لجانها العاملة بالمسجد، بتنظيم دخول الحجاج للمسجد، وإجراء فحص الحرارة، مع تطبيق كافة البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المعنية لضمان سلامتهم.

ويستعد الحجاج لأداء صلاتي الظهر والعصر، جمعاً وقصراً، والاستماع لخطبة عرفة التي يلقيها هذا العام إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة.