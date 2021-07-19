٨٥٠ كيلو جرامًا.. وزن خيوط الحرير في كسوة الكعبة المشرَّفة

الرياض - محمد عبدالله - تُغزَل كسوة الكعبة المشرَّفة بخيوط من الحرير تزن 850 كيلو جرامًا تقريبًا، ومبطنة بالقطن؛ حيث تزيّن بالنقوش الذهبية، ويتم جلب خيوط حرير الكسوة من إيطاليا بدرجة جودة فائقة «A5»، وسماكة 3 ملم، تضمن نعومة عالية ومتانة فائقة، واستطالة ومرونة كبيرة.

ويمرّ خيط الحرير الواحد بعدد من الاختبارات أبرزها قوة شدّ الخيط، واختبار عدد البرم، وقوة شدّ الاستطالة لأسلاك المعادن «ذهب- فضة»، واختبار السماكة، ومقاومة الاحتكاك، والصباغة، ومطابقة الألوان، والسماكة الرقمية، ومقاومة الغسيل، وتقطير المياه.

ويشرف على هذه الاختبارات فريق عمل مختص بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وذلك في سبيل ضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة، التي تقدر تكلفة إنتاجها قرابة الـ 20 مليون ريال، مما جعله الثوب الأغلى في التاريخ، ويشرف عليه أكثر من «200» صانع من ذوي الكفاءة، والخبرة، والمؤهلات العلمية والعملية، جندتهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعمل في حياكة ثوب الكعبة المشرفة؛ ليكون هذا الثوب ليس الأغلى في التاريخ وحسب بل والأعلى جودة كذلك.