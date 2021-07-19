نائب وزير الحج: تفويج الحجاج لصعيد عرفات تم بسلاسة كبيرة

الرياض - محمد عبدالله - أكد نائب وزير الحج، عبد الفتاح بن سليمان مشاط، أن تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات تم بسلاسة كبيرة، لافتًا إلى توفير مساحات كبيرة لحملات الحجاج في مزدلفة.

وأضاف مشاط: مع غروب شمس اليوم سيبدأ تفويج أول دفعة حجاج إلى مزدلفة، مشيرًا إلى أن مخيمات الحجاج تضم مصليات خاصة لضمان التباعد، كما أن الطاقة الاستيعابية لجبل الرحمة محددة.

وتابع: نعمل على تنظيم وفود الحجاج، والجولات التفقدية مستمرة للوقوف على أية مخالفات.

وقد وصل حجاج بيت الله الحرام إلى مسجد نمرة بمشعر عرفة في أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية عبر اللجان العاملة بالمسجد من تنظيم دخولهم للمسجد وإجراء فحص الحرارة وتطبيق كافة البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المعنية لضمان سلامتهم.

ومنذ إشراقة صباح اليوم الاثنين، بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، تحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

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