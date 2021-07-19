175 ألف برج إنارة يضيء سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

الرياض - محمد عبدالله - أنهت وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة خطتها لاستقبال ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة ورفعت من جهازية وكفاءة شبكة الإنارة في موسم حج هذا العام 1442هـ وجندت طاقاتها وإمكاناتها كافة لخدمة الحجاج.

ويقوم بالإشراف على صيانة الإنارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة جهاز فني متكامل من مهندسين ومشرفين يقومون بالمتابعة الإدارية والميدانية لجميع ما يتعلق بشبكة الإنارة، والتي يبلغ عددها الإجمالي (175.000) برج وعامود إنارة، الى جانب تهيئة الطرق الرابطة بين المشاعر المقدسة (منى - عرفات - مزدلفة) بعدد (800) برج وعامود انارة و(2000) كشافٍ وفانوس.

كما تم توفير (28) صاريًا للإنارة لدعم الجهات الخدمية المشاركة في أعمال الحج ولأعمال الطوارئ، وقد وضعت أمانة العاصمة المقدسة خطة تشغيلية متكاملة لتشغيل وصيانة شبكة الإنارة من خلال تسخير (8) فرق صيانة تعمل على مدار الساعة مزودة بـ (160) مهندساً وفنياً وعاملاً و (71) معدةً بالتنسيق المستمر والمتواصل مع الشركة السعودية للكهرباء لدعم الطاقة الكهربائية لشبكات الانارة.

وتأتي تلك الجهود في إطار حرص المملكة على تحقيق موسم ناجح للحج بجميع مراحله، وعلى مستوى كل القطاعات، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، وتسخير جميع الإمكانات والسبل من أجل ضمان أداء المناسك بسهولةٍ ويسر.