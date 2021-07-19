مركز «أداء» يرصد الخدمات التي تقدمها 11 جهة حكومية للحجاج

الرياض - محمد عبدالله - أكد المدير التنفيذي لـ«تجربة المستفيد» في مركز «أداء» سعد المقرن، العمل على قياس رضا الحجاج عن الخدمات الحكومية المقدمة بهدف تحسين الرحلة، وتقديم أفضل الخدمات في مواسم الحج المقبلة.

وخلال مقابلة مع «العربية»، قال المقرن: في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن؛ يبرز دور مركز «أداء» في قياس الخدمات الحكومية للعام الثالث على التوالي، موضحًا أن عملية القياس تتم من خلال تحديد المحطات التي يمر بها الحاج بدءًا من خدمة إصدار التصاريح حتى الانتهاء من أداء الشعائر والمغادرة.

وأضاف المقرن: هناك 11 جهة حكومية تسهم في تقديم 29 خدمة للحجاج، ومركز «أداء» عرّف مجموعة من الأدوات لقياس رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم، ومن بين تلك الأدوات الاستبيانات بأنواعها؛ حيث يوجد فريق عمل «أداء» في مطار الملك عبد العزيز بجدة، وهناك بدأنا بقياس انطباعات المسافرين عن خدمات الناقل الجوي والمطار، وكذلك الخدمات المتعلقة بالمواقيت.

وتابع المقرن: أكملنا اليوم 33 % من الاستبيانات الميدانية، إضافة إلى 10% من « المستفيد الخفي»، وقد بدأنا مبكرًا لرصد الاستعدادات وإصدار التصاريح وحجز الباقات وغيرها من الخدمات.

واستطرد قائلًا: بعد عملية القياس، يكون المركز مسئولًا عن إصدار التقارير الخاصة بنتائج القياس، ورفعها إلى الجهات المشاركة في تقديم الخدمات، لضمان تحسين رحلة الحاج في العام المقبل، كما

يتم عرض تلك التقارير أيضًا على مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية وعلى أصحاب القرار بغرض تحسين الخدمات في مواسم الحج المقبلة.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: لم نسجل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن