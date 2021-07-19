رفحاء الأعلى حرارة وأمطار رعدية على 3 محافظات بمكة

ونبّه المركز الوطني للأرصاد إلى تشكّل سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات «أضم - الطائف - ميسان»، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية وانعدام في الرؤية، واستمرار التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.
بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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