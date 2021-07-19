رفحاء الأعلى حرارة وأمطار رعدية على 3 محافظات بمكة

سجلت مدينة «رفحاء» أعلى درجة حرارة في المملكة، اليوم، بواقع 45 درجة مئوية، في حين سجلت «السودة» أقل درجة بنحو 25. وعلى مستوى الرطوبة، سجلت مدينة «ينبع» أعلى نسبة بـ90%، بينما سجلت «رفحاء» أقل نسبة رطوبة بـ20%.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد إلى تشكّل سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات «أضم - الطائف - ميسان»، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية وانعدام في الرؤية، واستمرار التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.