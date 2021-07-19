الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر في مسجد نمرة



توافد حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم التاسع من ذي الحجة، على مشعر «عرفة»، لقضاء الركن الأعظم من الحج، ثم توجهوا إلى مسجد «نمرة»، لأداء صلاتي الظهر والعصر، وسط الخدمات المتكاملة التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر اللجان العاملة بالمسجد، من تنظيم دخولهم المسجد وإجراء فحص الحرارة وتحقيق تطبيق كل البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المعنية. وهيأت وزارة الشؤون الإسلامية، فور وصول الحجاج إلى مسجد «نمرة»، كل الخدمات التقنية والتوعوية لضيوف الرحمن، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة، للوقاية من فيروس « كورونا »، بمشاركة كوادر وطنية، حيث قامت بترتيبات خاصة في المسجد؛ لضمان التباعد بين المصلين مثل وضع ملصقات بألوان مختلفة، لتحديد مكان جلوس الحجاج، تفاديا للتجمعات.

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