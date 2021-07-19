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تعرف على أسعار الأغنام في سوق الماشية في ينبع

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

تعرف على أسعار الأغنام في سوق الماشية في ينبع

يشهد نشاطاً في البيع مع اقتراب عيد الأضحى

متابعات الخليج 365 - واس

شهد سوق المواشي بمحافظة ينبع نشاطاً ملحوظاً في البيع وارتفاع في أسعار الماشية حسب الحجم والنوع، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية .

أسعار الأغنام

ورصدت ” واس ” ميدانياً وفرة المواشي فيها بجميع الأنواع، وسط إقبال المواطنين، حيث تتراوح أسعار الأغنام البلدي من 1400 حتى 2500 ريال والمستورد من 1200 إلى 1400 ريال .


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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