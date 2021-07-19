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شكرا لقرائتكم تعرف على أسعار الأغنام في سوق الماشية في ينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19
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تعرف على أسعار الأغنام في سوق الماشية في ينبع
يشهد نشاطاً في البيع مع اقتراب عيد الأضحى
متابعات الخليج 365 - واس
شهد سوق المواشي بمحافظة ينبع نشاطاً ملحوظاً في البيع وارتفاع في أسعار الماشية حسب الحجم والنوع، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية .
أسعار الأغنام
ورصدت ” واس ” ميدانياً وفرة المواشي فيها بجميع الأنواع، وسط إقبال المواطنين، حيث تتراوح أسعار الأغنام البلدي من 1400 حتى 2500 ريال والمستورد من 1200 إلى 1400 ريال .
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