- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية بالرياض تهيئ 4282 جامعاً ومسجداً إضافياً لصلاة العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19
شارك الخبر
الشؤون الإسلامية بالرياض تهيئ 4282 جامعاً ومسجداً إضافياً لصلاة العيد
جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين
متابعات الخليج 365 - واس
هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض “4282” جامعاً ومسجداً إضافياً ومصلى لإقامة صلاة عيد الأضحى بمدينة الرياض، والمحافظات والمراكز التابعة لها بالمنطقة.
جاهزية الجوامع والمساجد
وأكد فرع الوزارة بمنطقة الرياض جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين، مشيراً إلى أن موعد إقامة الصلاة بمدينة الرياض عند الساعة 5:30 صباحاً – بمشيئة الله تعالى-.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار