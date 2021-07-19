بندر بليلة: من الإحسان الالتزام بالأنظمة وطاعة ولاة الأمر في غير معصية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قال الشيخ بندر بليلة، في خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة، إن من الإحسان السعي إلى سلامة العباد واستقرار البلاد وتمكين الناس من أداء مهامهم وأعمالهم مع صيانة دمائهم وأموالهم والالتزام بالأنظمة وطاعة ولاة الأمر في غير معصية.

استقرار البلاد والحفاظ على نسيج المجتمع

وأضاف الشيخ بندر بليلة أن “الإحسان يؤدي إلى استقرار البلاد ويحافظ على نسيج المجتمع”.

يذكر أن الشيخ “بليلة” عُين عضواً في هيئة كبار العلماء في 18 أكتوبر 2020، وهو من مواليد مكة المكرمة في عام 1395 هـ، ودرس بها جميع المراحل الدراسية، وتخرج من جامعة أم القرى.

كما حصل على الماجستير في الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية من جامعة أم القرى سنة 1422هـ، ثم حصل على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الفقه من كلية الشريعة سنة 1429هـ، وهو حالياً إمام وخطيب في المسجد الحرام بمكة المكرمة، إضافة لعمله أستاذًا مساعدًا في جامعة الطائف.



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