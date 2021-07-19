خطيب يوم عرفة: الملك سلمان وولي العهد حرصا على سلامة موسم الحج وضيوف الرحمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قال خطيب يوم عرفة الشيخ بندر بليلة: إن الملك سلمان وولي العهد حرصا على سلامة موسم الحج من أن يكون محلاً لانتشار الأمراض أو أن يكون بؤرة للوباء والحرص على إقامة الشعيرة بشكل صحي يحقق متطلبات الوقاية والتباعد تحقيقاً لمقاصد الشريعة.

تحقيق مقاصد الشريعة

وأضاف الشيخ بندر بليلة قائلاً: “إن خادم الحرمين وولي العهد حرصا على إقامة الشعيرة وتحقيقاً لمبدأ التباعد الاجتماعي، وحرصا على سلامة الحجيج وسلامة ضيوف الرحمن تحقيقاً لمقاصد الشريعة لحفظ النفس وامتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها”.



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